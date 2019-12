Sabato di sangue sulle strade, altra strage di giovani: 3 morti nel Veneziano

Tre ragazzi poco più che ventenni morti in un incidente stradale nel Veneziano nella notte di sabato. Alle 2.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Martiri delle Foibe in località Musetta a Noventa di Piave per un frontale tra due auto in cui sono deceduti tre giovani di 20, 24 e 25 anni. I pompieri arrivati hanno estratto dalla Fiat Punto e dalla Citroen C3 deformate due ragazze e un ragazzo. Per loro non c'è stato nulla da fare. Sempre in Veneto sabato sera altre due donne, madre e figlia, sono morte in uno schianto tra due auto questa volta a San Gregorio di Veronella (Verona). Si è registrato anche un ferito. Il personale dei pompieri arrivati da Legnago ha estratto dalla vettura rovesciata le due vittime di 28 e 52 anni, di San Martino Buon Albergo, che sono state dichiarate morte dal medico del 118.