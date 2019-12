Non c'era CasaPound, in piazza San Giovanni, ma i Papaboys sì. Gli ultrà di Papa Francesco per un giorno si trasformano in tifosi delle sardine, con entusiasmo. "La piazza è bellissima", spiega Daniele Venturi, presidente del movimento giovanile nato con Papa Giovanni Paolo II.











"Il bello del movimento è che dicono cose che la politica non è riuscita a dire ai giovani: sono per, ma non contro, ma mi pare che in tanti lo abbiano capito e guardino alle sardine con l'attenzione che meritano", sosteneva Venturi prima dell'evento romano, come ricordato anche dal Fatto quotidiano. La benedizione dei bergogliani ora è ufficiale: "In questi giorni le sardine stanno scrivendo una pagina di storia del nostro Paese e stanno risvegliando la coscienza popolare degli italiani".

Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, la piazza delle sardine a Roma