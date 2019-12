Mattia Santori, il leader delle Sardine è in piazza San Giovanni a Roma. "Le sardine ci saranno nel 2020? Crediamo che il prossimo decennio meriti più luce. Noi porteremo nuova luce. Abbiamo tante idee", dice a margine del nuovo raduno del movimento. "Mi sembra che ci sia una grande voglia di ritornare a riempire le piazze ed era giusto arrivare anche a piazza San Giovanni, che è la piazza delle piazze", ha aggiunto Santori che poi ha concluso con un attacco al leader della Lega. "Noi sappiamo che Matteo Salvini è in campagna elettorale da 25 anni. In qualche modo ci stiamo opponendo e sostituendo alla sua campagna elettorale".