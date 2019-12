Greta Thunberg come una rockstar a Torino: così la svedesina ringrazia la folla

“Ciao Torino!” Inizia così l’omaggio di Greta Thunberg alla città piemontese. L’attivista è in visita in Italia per il Fridays for Future. Queste le sue parole: “Grazie per essere qui, sono molto felice di essere qui a Torino, questa bellissima città. Sono orgogliosa di essere con voi, quindi grazie. L’organizzazione mi ha stupito, in così poco tempo sono riusciti a far venire tanta gente. Grazie”, ha concluso la paladina-green.



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev