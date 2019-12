Liliana Segre, a Milano la marcia di solidarietà dei sindaci: "L'odio non ha futuro"

A Milano la manifestazione 'L'odio non ha futuro' organizzata dal Comune e dal sindaco Beppe Sala insieme all'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), Autonomie locali italiane (Ali) e Unione province italiane (Upi), per testimoniare la vicinanza di piccoli, medi e grandi comuni alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta al campo di sterminio nazista di Auschwitz, oggi sotto scorta a causa di ripetute minacce antisemite. "I sindaci sono uniti a prescindere dai colori politici quando si tratta di parlare di valori sui cui si deve fondare un Paese intero contro un clima di odio", la parole del primo cittadino di Firenze Dario Nardella. "Le istituzioni, i sindaci vogliono parlare in un modo diverso e non in linguaggio dell'odio che sembra aver preso piede nella politica nazionale non ci rappresenta", ha aggiunto il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti.