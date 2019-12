Alessandro Cecchi Paone, ospite a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, parla delle Sardine e della sua cara amica Francesca Pascale: "Le sue parole sulle Sardine? E' un punto su cui siamo d'accordo. Le Sardine le sostengo pubblicamente e sarò sicuramente in piazza a Roma, sabato. Ho detto alla Pascale che se vuole possiamo andare insieme, e lei mi ha risposto che vorrebbe ma sta valutando l'opportunità". Al giornalista e conduttore viene quindi questo se la Pascale sta valutando se scendere in piazza il 14 dicembre perché il gesto potrebbe non essere stato gradito da Silvio Berlusconi: "Non l'ho sentita su questo ma Francesca non fa mai nulla che possa turbare il presidente. Lei lo ama alla follia, lo ha corteggiato per più di un decennio". La Pascale sta pensando di andare in politica? "Non mi risulta, la politica l'ha fatta e non credo voglia ricominciare".