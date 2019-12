Tra i moderatori della pagine Facebook delle Sardine di Roma e di quelle di Milano c'è anche l'ex finiano Filippo Rossi. Che, dal suo blog sul Fatto, spiega: «Anche la mia destra è un po' sardina». «In fondo», spiega, «anche la destra, una buona destra, può essere un po' sardina. Perché tattiche, obiettivi, priorità in politica possono essere diversi, ma i valori di civiltà no, quelli possono essere unificanti. Queste piazze sono la dimostrazione che un' altra politica anche in Italia può esistere. E di questo bisogna essere felici. Anche da destra».

Insomma, per Rossi, in piazza «c'è spazio per chiunque si senta diverso dalla destra salviniana».