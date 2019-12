Matteo Salvini: "Se questo è un prete... Preghiamo per lui". Il sacerdote: "Non piangerei se morisse"

Matteo Salvini risponde al prete che a Fuori dal coro di Mario Giordano aveva detto: "Salvini è un pezzo di me***. Non piangerei se morisse Salvini". "Se questo è un prete...", scrive il leader della Lega in un post pubblicato sul suo profilo Twitter in cui rilancia anche il servizio: "Una preghiera per lui, ne ha bisogno". Lui è don Giorgio De Capitani, 81 anni, lecchese, condannato proprio per aver diffamato Salvini. "Io sono un cittadino italiano e non mi pento di quello che ho detto", insiste. "Salvini deve morire quando deve morire, di certo io non piangerei", ribadisce davanti alle telecamere.