Alitalia, nominato il nuovo commissario unico: è l'avvocato Leongrande, esperto di diritto fallimentare

Sarà l'avvocato Giuseppe Leongrande il nuovo commissario unico di Alitalia. "Voglio ringraziare i tre commissari Daniele Discepolo, Enrico Laghi e Stefano Paleari - è l'annuncio in serata di del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli - per il lavoro svolto in una situazione di criticità e per la sensibilità istituzionale dimostrata in questi mesi nella gestione di un dossier complesso, che purtroppo non ha portato ad una soluzione di mercato definitiva per la compagnia".



Leongrande ora avrà il compito, difficile, di rilanciare la compagnia di bandiera per conto dello Stato, cercando nuove soluzioni di mercato. Avvocato specializzato in diritto fallimentare, il nuovo commissario unico è stato già commissario straordinario dei gruppi Tecnosistemi, Giacomelli e Itea, anch’essi in amministrazione straordinaria.



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, la ministra De Micheli: "Così proveremo a rilanciare Alitalia"