Sono state avvistate delle orche a Genova, nei pressi del Porto di Prà-Voltri. Lo conferma la biologa marina genovese Silvia Mangraviti, che ai microfoni di Genova24 ha precisato: "La macchia bianca le identifica come Orcinus orca. In passato ci sono già stati avvistamenti in Mediterraneo. Nel video ai vedono tre esemplari, di cui una mamma e un cucciolo. Si muovono in gruppi familiari a gerarchia matriarcale. È stato documentato che esiste una popolazione piuttosto stanziale nello stretto di Gibilterra, e probabilmente questi esemplari sono arrivati da lì". Comunque, ha concluso, p un fenomeno molto raro. "Non si sa con certezza che cosa le abbia spinte fino a qui - ha aggiunto un'altra biologa, Erika Esposti a Il secolo XIX -, non possiamo però escludere che i continui cambiamenti climatici, che provocano sbalzi delle temperature delle acque dei mari, possano disorientare questo genere di mammiferi. La speranza è che riescano a ritrovare la strada di casa e tornare nel loro habitat preferito".