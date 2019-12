Matteo Salvini all'Elba, raggiunto dalle sardine. Lui le sfida in piazza: "Viva voi, merluzzi e pesci gatto"

Matteo Salvini sbarca sull' isola d' Elba, dove a Portoferraio ha tenuto un comizio in vista delle Regionali toscane previste per la prossima primavera e - sarà stata l' aria di mare - ha ironizzato sul movimento delle Sardine: «La vita è troppo bella e troppo breve, ormai ho smesso di arrabbiarmi. Non c' è tempo per arrabbiarsi. Merluzzi, sardine, pesci gatto, viva tutti... Viva tutte le specifiche del mondo, viva tutti gli animali del mondo...».

Salvini ha lanciato un altolà al presidente del Consiglio sulla vicenda del fondo salva-Stati, la cui riforma sarebbe stata approvata dal governo italiano nonostante una risoluzione del Parlamento che andava in senso contrario: «Abbiamo convocato in Parlamento per lunedì il premier Conte. Se hai firmato qualcosa, a nome degli italiani, che non avevi il permesso di firmare, dimettiti e chiedi scusa...».

Salvini ne ha anche per il suo Milan: «Domani pomeriggio faccio due ore di percorso spirituale e sofferenza auto inflitta, perchè vado a vedere Parma-Milan...». Quindi la conclusione: «Torneremo sicuramente prima noi al governo che non il Milan in Champions...».



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, le sardine in piazza a Firenze