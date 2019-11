Fiorella Mannoia più dura di Fico, il suo commento alla proposta di matrimonio del leghista alla Camera

La proposta di matrimonio del leghista Flavio Di Muro, a Montecitorio, ha fatto sorridere i colleghi, arrabbiare il presidente della Camera Roberto Fico e indignare molti, fuori dal Parlamento. La sua Elisa alla fine ha detto sì, ma intanto tra i commenti più duri sui social, all'indirizzo del deputato salviniano, si segnala neanche a farlo apposta quello di Fiorella Mannoia.





La cantante più rossa d'Italia, in tutti i sensi, si riconosce nel rigore (o grigiore?) istituzionale espresso dalla reprimenda del presidente della Camera grillino, bollando il gesto di Di Muro in modo più che lapidario: "Non ho più parole". Consiglio ai parlamentari romanticoni che vorranno imitare la proposta del leghista: dedichino alle loro future mogli una canzone di Fiorella. Oppure, modo più semplice, si facciano eleggere con qualche partito di centrosinistra. Magari saranno più fortunati e avranno maggiore clemenza (dalla Mannoia, ovviamente).

Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, la proposta di matrimonio in diretta di Di Muro