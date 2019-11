Mario Giordano, lo scandalo dei portaborse: "Soldi in nero e sms alle amanti", la vergogna in Parlamento

Uno scandalo italiano, in diretta a Fuori dal Coro su Rete 4. "Ho attraversato 3 legislature": a parlare è una ex portaborse del Parlamento che rivela il lato oscuro degli onorevoli. Contratti di facciata, pagamenti in nero, collaboratrici e collaboratori fatti passare direttamente come colf per frodare il Fisco e aggirare le leggi dello Stato. Un cortocircuito, dato che tutto questo succede tra Camera e Senato, nei Palazzi che dovrebbero garantire il rispetto delle regole e l'onore, appunto, della Repubblica.



La testimonianza fornita a viso scoperto da una ex collaboratrice di vari onorevoli a Fuori dal coro è sconcertante: "Se penso a tutto quello che ho dovuto fare... Mi hanno chiesto di passare lo straccio in casa loro o di mandare sms alle loro amanti". Il conduttore Mario Giordano assiste sbigottito in studio: anche questo, purtroppo, è il Parlamento italiano.