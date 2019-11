Mario Giordano bracca Moscovici: "Ci dice la verità su quanto soldi guadagna?". La sua reazione in diretta

L'inviata di Mario Giordano chiede conto al Commissario uscente agli Affari economici Pierre Moscovici del suo stipendio (27mila euro al mese), la pensione (4mila euro per 5 anni di lavoro) e sull'"assegno di reinserimento" da 10mila euro al mese che percepirà per i prossimi 2 anni.





Privilegi da euro-casta, grande battaglia di Fuori dal coro, a cui Moscovici in conferenza stampa replica così: "Queste regole sono una protezione per evitare che i commissari uscenti vadano subito a lavorare per i privati, vendendo i loro contatti". Una spiegazione piuttosto debole, con Giordano che in studio scuote visibilmente il capo e sorride amaro, con disappunto.