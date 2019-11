Matteo Salvini, Virginia Raggi lo segue, lo filma di nascosto e poi lo sfotte sui social: "Parla da solo"

"Matteo Salvini basta chiacchiere su Roma. Guardate queste immagini: il leader della Lega Nord annuncia ai cittadini la sua visita in Campidoglio accolto da una folla festante e invece si ritrova a parlare da solo. #SalviniChiacchierone #GiuLeManiDaRoma", scrive la sindaca Virginia Raggi in un post pubblicato sul suo profilo Twitter con un video dove si vede Matteo Salvini impegnato al cellulare evidentemente per una diretta Facebook. Il leader della Lega oggi 28 novembre si è presentato in Campidoglio e ha passeggiato dalla rupe alla piazza e poi fino alla scalinata che affaccia sull'Ara Coeli. Un componente dello staff della sindaca è sceso a riprenderlo per postare un breve video che immortala appunto Salvini mentre parla da solo con il telefono accompagnato in sottofondo dalla musica Entry of the gladiators di Julius Fucik.