Liguria e viadotti, il procuratore Cozzi in tv: "Grave stato di ammaloramento"

"Esiste un grave stato di ammaloramento dei viadotti". Il procuratore capo della Repubblica di Genova Francesco Cozzi interviene in diretta su Primocanale, la principale emittente televisiva regionale in Liguria, e fa il punto sulla situazione che ha portato alla chiusura della A26 nel tratto compreso tra Masone e l'allacciamento per il bivio A10 che di fatto isola ulteriormente la regione dopo i crolli di ponte Morandi e di un viadotto sulla A6.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev