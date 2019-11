Don Massimo Biancalani, il prete che canta Bella Ciao con i fedeli nella sua parrocchia, a Vicofaro, in provincia di Pistoia, è stato ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre: "Accolgo un fascista in chiesa soltanto se fa un percorso di redenzione, con ideali di pace, giustizia e libertà. Ho dei fondamenti etici, il fascismo è negazione dell'umanità e quindi della religione". Il video del parroco che ha fatto il giro dei social dice che "quel canto" è un "punto di riferimento in tempo di crisi sociale e politica. Vicofaro compie una azione di resistenza, accogliamo più di duecento migranti abbandonati da tutti".