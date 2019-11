Sardine, la data dello "sbarco in politica": in piazza San Giovanni a Roma, "100mila contro Salvini"

Il grande salto definitivo delle sardine in politica avverrà alle 15 del 14 dicembre. Appuntamento in piazza San Giovanni a Roma, luogo-simbolo per tutte le grandi manifestazioni partitiche, dal Pd al Movimento 5 Stelle fino all'ultimo comizio di Matteo Salvini che ha riunito il centrodestra a trazione sovranista.











La scelta del movimento "spontaneo" anti-leghista non è casuale: l'obiettivo è di radunare nella Capitale addirittura 100mila persone. Difficile pensare, visto il sostegno ottenuto su Facebook dalle varie pagine locali del Pd, che hanno condiviso le varie mobilitazioni di piazza in giro per l'Italia, che anche a San Giovanni non ci sarà "colore politico".



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, le "sardine" in piazza a Perugia la scorsa settimana