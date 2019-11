Immigrazione, "8 pullman tedeschi al Brennero, scortati dai carabinieri con vetri oscurati". Li rimandano qui?

Sta spopolando su Facebook e i social, soprattutto in ambito leghista, un video pubblicato da una utente, tale "Capoccetta Rossa" e girato sulla A22 all'altezza dell'uscita Rovereto Sud / Lago di Garda Nord. "Ma guarda che strano... provenienti dal Brennero 8 pullman tedeschi, con vetri oscurati, scortati dai carabinieri... 50x8 sono 400 passeggeri ... saranno mai turisti....o altri ???".







La domanda (tendenziosa) nasconde un sospetto raccolto da tutti i commentatori o quasi: su quei pullman, forse, ci sono ospiti molto poco desiderati a Berlino e dintorni e rispediti nel luogo di arrivo originario. Un bel carico di immigrati richiedenti asilo approdati, magari, a Lampedusa, e senza i documenti necessari per ottenere lo status di rifugiati. In ossequio alle regole del Trattato di Dublino, eccoli tornare al Paese di primo approdo. Come diceva Giulio Andreotti: "A pensar male si fa peccato, ma...".