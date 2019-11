Matteo Salvini, buonanotte sardine. Chi ha incontrato lui a Modena: clamorosa sorpresa

Buonanotte, sardine. Mentre i 7.000 di Modena si riunivano in piazza contro Matteo Salvini, come accaduto qualche giorno fa a Bologna, il leader della Lega pensava alla politica incontrando, nella stessa città emiliana, industriali e operai per parlare di aziende, tasse, lavoro e crisi. Il modo migliore, al di là degli slogan e dei cartelloni che mescolano ironia e insulti, per prepararsi alle elezioni regionali del 26 gennaio prossimo che potrebbero vedere Lucia Borgonzoni prima storica governatrice di centrodestra dell'Emilia Romagna, tradizionale roccaforte rossa.





Salvini comunque non ha rinunciato all'ormai classico bagno di folla e incontri con i suoi sostenitori. E c'è stato spazio anche per un vip... Mondiale. Luca Toni, bomber dell'Italia campione del 2006 e da tempo elettore dichiarato della Lega, ha posato per una foto-ricordo con il Capitano. E Salvini proprio con questo scatto ha voluto salutare i fan su Facebook.