Non è solo Venezia piegata dal maltempo. Mentre la Laguna è sommersa dall'acqua alta, con perle architettoniche corrose dal sale marino e la Toscana è in allerta per la piena del fiume Arno (Pisa è la città più in apprensione), in Alto Adige interi paesini di montagna sono stati sconvolti da neve e valanghe: in Val Pusteria e Val Venosta un fiume bianco di fango e detriti ha invaso molti villaggi come una colata di lava, rendendo impraticabili i collegamenti via strada e finendo addirittura per far deragliare un convoglio ferroviario lunedì mattina. Le immagini dall'alto dei centri colpiti sono impressionanti.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev