Venezia, immagini apocalittiche: vaporetti affondati e devastazione, la città affonda

"Un disastro". Questa la sintesi di Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia. Un'inondazione con pochi precedenti ha travolto la città. La marea ha invaso anche la basilica di San Marco, che rischia gravi danni. E il peggio potrebbe ancora venire. Una città in ginocchio, due vittime, telefoni ed elettricità in tilt, l'acqua che sgorga incessantemente dalle prese elettriche delle case ai piani più bassi. Immagini impressionanti, quelle che arrivano dalla laguna. E non fa eccezione questo video, che mostra vaporetti affondati dal vento e dalle onde. Distruzione, insomma, provocata dall'acqua che ha raggiunto i 187 centimetri. Si tratta della seconda marea più alta della storia, dopo i 194 centimetri toccati nel 1966. Le immagini parlano da sole.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev