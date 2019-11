Il dramma dell'acqua alta a Venezia sintetizzato in un video, sconvolgente, diventato virale su Twitter. Non soltanto una mareggiata senza precedenti dentro alla basilica di San Marco, che rischia gravissimi danni (e alle 10.20 è attesa una marea-record ancor più alta). Non soltanto le vittime, già due morti, il sindaco Brugnaro che parla di disastro e una città in ginocchio. Per comprendere in modo plastico cosa stia accadendo basta vedere questo video, girato all'interno di un appartamento, laddove l'acqua sgorga senza soluzione di continuità da una presa della corrente elettrica. Immagini davvero sconvolgenti e che danno l'idea di quanto l'emergenza sia gravissima.