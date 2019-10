Napoli, immigrato aggredisce auto in corsa e alberi. Matteo Salvini: "Giuseppe Conte, vergogna"

"Robe da matti", come dice Matteo Salvini rilanciando il video che potete vedere. Siamo a Napoli, quartiere Vasto, dove un immigrato dà completamente fuori di testa. Seminudo, se la prende con le macchine che passano, crolla a terra, assale gli addirittura gli alberi, si sdraia sul cofano di un poveraccio in movimento, balla come se fosse posseduto. Completamente fuori controllo, effetti collaterali dell'immigrazione incontrollata. Le immagini risalgono al 20 ottobre, e Salvini rilanciandole sui social scrive: "Scene di ordinaria follia quotidiana, purtroppo, al quartiere del Vasto a Napoli. Intanto il governo apre i porti a tutti...". E ancora: "Giuseppe Conte vergogna, gli Italiani sapranno premiarvi già questa domenica in Umbria", ha concluso Matteo Salvini.