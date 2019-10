Luca Lombroso climatologo, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, sposa le tesi di Greta Thunberg e in relazione al disastro causato dal maltempo in provincia di Alessandria, dice: "Dobbiamo usare tutto il nostro potere di persone per incidere e cambiare la democrazia in modo che prenda delle decisioni in questa direzione. Le tasse su emissioni di Co2 o limitare uso di inquinanti, possono sembrare restrizione di libertà, ma la vera restrizione delle libertà è quando con una allerta rossa dobbiamo chiudere le scuole perché è a rischio la vita delle persone". "Come se fosse normale", attacca il climatologo. "Ormai ci siamo assuefatti e questo non è positivo. Dobbiamo cambiare mente. Il problema non è tecnologico ma mentale".