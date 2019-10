Matteo Salvini, malore ai funerali dei due poliziotti uccisi in Questura a Trieste: il sospetto dei medici

Malore per Matteo Salvini a Trieste: il leader della Lega ha partecipato ai funerali solenni di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due poliziotti uccisi nella Questura triestina da un immigrato regolare dominicano dopo una sparatoria.

Secondo quanto riporta il sito della Stampa, Salvini dopo l'atterraggio all'aeroporto di Ronchi - Trieste Airport ha accusato un malore ed è stato portato all'ospedale San Polo di Monfalcone (Gorizia): sottoposto ad accertamenti per una sospetta colica renale, non avrebbe riportato altre conseguenze. L'ex ministro degli Interni è già stato dimesso e ha ringraziato i medici, dicendosi dispiaciuto per non aver portato il suo ultimo addio ai due agenti.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev