Otto e mezzo, Marianna Aprile stronca in diretta Travaglio: "Cosa penso della tua copertina con le manette"

"Cosa penso delle manette in prima pagina sul Fatto quotidiano?". Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, la giornalista del settimanale Oggi Marianna Aprile sfida in diretta Marco Travaglio, in collegamento. "Sono contraria al populismo giustizialista, non mi è piaciuta". Ma per il direttore del Fatto, la Guerra Santa all'evasione fiscale, anzi agli evasori fiscale vale tutto.











"Auspico misure draconiane in manovra", scandisce Travaglio al grido forza-manetta, augurandosi una gogna pubblica: "Esibire gli arrestati affinché gli altri imparino e si spaventino". E quando ascolta la critica, schietta, della Aprile perde le staffe e arriva addirittura ad alzare la voce, stupendo pure la padrona di casa Gruber al solito molto composta.