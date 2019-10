Eutanasia, i radicali "cercano malati terminali" per lo spot. La rabbia di Pro Vita & Famiglia

Malati terminali utilizzati per uno spot pro-eutanasia. Toni Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia, punta il dito contro il Partito Radicale e la loro campagna pro-eutanasia: "La strategia dei Radicali - accusa Brandi - è quella di far passare come ovvio e accettabile qualsiasi pratica eutanasia, qualsiasi azione di scarto. Addirittura anche ricorrendo a spot macabri".