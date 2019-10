Le lacrime di Elsa Fornero. Alla fine, la storia infinita delle pensioni comincia e finisce sempre lì. Lo sa anche Myrta Merlino, che apre L'aria che tira sulla guerra tra Italia Viva e M5s su Quota 100. "Luigi Di Maio è saltato sulla sedia e ha tuonato: Quota 100 non si tocca, i 5 Stelle non faranno come la Fornero", ricorda la Merlino. "In un pomeriggio, è tornato d'accordo con Salvini".











Miracoli renziani, mentre il governo vive lo psicodramma della manovra. "Un vertice notturno per trovare una via d'uscita. Anche qui, un film già visto - conclude amaramente la sua copertina la conduttrice di La7 -. Ci vuole molta fantasia: chiedere discontinuità con chi governava prima. A chi? A quelli che governavano prima...".