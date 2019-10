Il paradiso fiscale è in Italia. Qui i pensionati non devono pagare le tasse e hanno le cure termali gratis. Si tratta di Latronico, paesino di neanche 5mila anime in provincia di Potenza. Per attirare popolazione, il sindaco ha deciso di togliere per dieci anni le tasse ai pensionati che vengono a vivere qui e offre pure le cure termali. Ecco il servizio trasmesso da Serena Bortone in diretta ad Agorà su Rai tre.