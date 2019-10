Elsa Fornero si è presentata in collegamento con Serena Bortone ad Agorà su Rai tre con una camicetta bianca tutta abbottonata e sopra una originale giacca simil-mimetica. L'ex ministro era invitata a parlare di pensioni, quota 100 e più in generale sulla manovra: "Serve misura più di impatto sulla produzione di reddito, occupazione, produttività, potrebbe essere su cuneo fiscale, altrimenti vivacchiamo come Paese. Senza crescita c'è il declino".