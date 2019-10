Sciopero aereo, Alitalia cancella duecento voli: disagi per i passeggeri

Sciopero di 24 ore oggi di piloti e assistenti di volo iscritti a diversi sindacati: quasi 200 i voli cancellati da Alitalia. La ex compagnia di bandiera attiva un piano straordinario, previsto l’impiego di aerei più capienti sulle rotte interne e internazionali con l’obiettivo di imbarcare i viaggiatori. Si avvicina intanto la scadenza del 15 ottobre per presentare l'offerta vincolante per la compagnia. Incontro fra il premier Conte e i vertici di Atlantia, dopo i dubbi sollevati dalla holding sul piano industriale di Alitalia.