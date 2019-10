Matteo Salvini e Giovanni Brusca: "Assassino di mafia fuori dal carcere? Scherziamo? Galera a vita"

Il killer di Cosa Nostra Giovanni Brusca, condannato per la strage di Capaci, ha fatto ricorso in Cassazione per chiedere gli arresti domiciliari. Come anticipato dal Corriere della Sera, l'udienza si svolge stamani a porte chiuse, senza la presenza dei difensori che hanno mandato memorie scritte. Il verdetto si saprà domani, ma le proteste sono già veementi a cominciare da quella di Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni Falcone che in quella strage venne ucciso insieme agli agenti della scorta: "Brusca non merita altri benefici".



Durissimo anche Matteo Salvini, che via social ribadisce il suo no: "Un assassino, un mafioso libero di tornare a casa? Ma stiamo scherzando? In galera fino alla fine dei suoi giorni, non facciamo rivoltare nelle loro povere tombe i troppi morti per mano della mafia". "Fare uscire Brusca dal carcere sarebbe disumano - prosegue Salvini in diretta su Facebook -. Chi toglie una persona al padre, alla madre, alla moglie, ai figli, merita di tornare a casa? No. In galera fino all'ultimo giorno, lavorando".



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev