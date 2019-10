Due pesi e due misure. Perché "il vento della sinistra è sempre profumato a prescindere dai miasmi che trasporta". Alessandro Sallusti, sul Giornale, torna sul caso di Stefano Fassina, ex viceministro e deputato della sinistra, finito all'ospedale per le botte prese dai poliziotti durante un presidio sindacale a Roma. "Siccome Salvini non è più ministro dell' Interno il fatto è passato quasi inosservato. Perché sotto un governo di sinistra si può picchiare un deputato di sinistra e la cosa finisce lì, sia in parlamento sia tra quegli intellettuali e giornalisti che urlarono al golpe fascista quando mesi fa la polizia rimosse alcuni striscioni anti-Salvini affissi nelle vicinanze della piazza dove il leader della lega teneva un comizio".