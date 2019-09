Virginia Raggi, metamorfosi M5s contro Salvini: "Migranti? Per mesi vittima di un clima di paura"

"Sull'immigrazione troppo a lungo c'è stata narrazione che ci ha fatto vivere in clima di paura". Virginia Raggi completa la metamorfosi del Movimento 5 Stelle e il giorno dopo il nuovo maxi-rimpasto nella giunta di Roma colpisce duro Matteo Salvini. Intervenuta nella Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, la sindaca della Capitale in linea con l'iniziativa della Caritas fa capire come tra i grillini l'aria sia decisamente cambiata, nonostante per 14 mesi abbiano appoggiato e difeso con vigore le iniziative del ministro leghista.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev