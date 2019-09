"Sbarcheranno tutti, sarà un grande problema per l'Italia". Ospite di Omnibus su La7, Daniela Santanchè commenta con durezza il pre-accordo di Malta sui migranti raggiunto da Italia, Francia, Germania e Finlandia.





Il patto su base volontaria sulla redistribuzione dei disperati che sbarcheranno nei nostri Paesi (oltre alla nozione di Marsiglia come porto sicuro) secondo l'esponente di Fratelli d'Italia è di fatto un favore alle Ong che operano nel Mediterraneo: "Alcune Ong non fanno male, fanno malissimo - tuona in collegamento -, il nostro mare tornerà a riempirsi di morti". In studio, il giornalista americano Alan Friedman scalpita, alza gli occhi al cielo e poi sbotta: "Come on, è un non senso propagandistico"