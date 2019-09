Matteo Salvini ha incontrato i suoi sostenitori alla festa della Lega di Chiuduno prima di andare a Live - Non è la D'Urso, su Canale 5, ed è intervenuto dal palco annunciando che ci sarebbe stata come ospite di Barbara D'Urso anche Asia Argento: "Un personaggio di notevolissimo spessore e profondità di pensiero", ha ironizzato il leader del Carroccio, ricordando quanto l'attrice lo avesse attaccato in passato. "Mi ricordo un suo tweet di spessore: Salvini m***a".