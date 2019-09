In questi giorni sale il prezzo della benzina e continuerà a salire. A lanciare l'allarme, dopo gli attacchi alle raffinerie in Arabia Saudita è Davide Tabarelli. Il presidente di Nomisma Energia, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, avverte che "un pieno di benzina ci costerà 10-12 euro in più". Il rialzo dei prezzi del greggio è legato al crollo della produzione. "Se ci sarà una guerra, ma è improbabile", cerca di tranquillizzare, "il prezzo della benzina potrebbe salire anche di 1-2 euro al litro. Ma di scorte di petrolio ce ne sono tante nel mondo".