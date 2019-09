Venezia, gondoliere nega un selfie ad un turista: volano pugni e testate, il video choc

Come riportato da La voce di Venezia, qualche giorno fa un gondoliere è stato letteralmente aggredito da un turista. Il veneziano avrebbe negato all'uomo e alla sua famiglia un selfie. Un semplice 'no' ha quindi scatenato la riprovevole reazione del turista. Nel video è più che evidente che il gondoliere ha dimostrato di avere un forte autocontrollo, tanto da non reagire affatto alle più testate e pugni dell'incommentabile aggressore. Da quanto è stato possibile ricostruire, l'uomo è di origine sudamericana, e si trovava a Venezia in quanto tappa della nave da crociera sulla quale sta viaggiando con tutta la famiglia. Il 'litigio' sarebbe continuato anche dopo che il video si è interrotto, finché alcuni passanti non sono intervenuti a separare i due.