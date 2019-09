C'è spazio anche per le insinuazioni, pesantissime e privatissime, di Vittorio Sgarbi nel giorno della fiducia alla Camera. Durante le dichiarazioni di voti, il deputato eletto con Forza Italia, oggi nel Gruppo Misto, attacca frontalmente Luigi Di Maio: "È stato fatto ministro (degli Esteri, ndr) per proteggere il figlio di Grillo".











Secondo Sgarbi, non appena il figlio di Grillo, Ciro Grillo, è risultato indagato per violenza sessuale di gruppo insieme ad altri 3 amici ai danni di una 19enne italo-svedese nella villa sarda del comico, Grillo si sarebbe adoperato per piazzare nel governo il leader del Movimento 5 Stelle per "trovare l'appoggio del Pd che controlla i giudici, vedi il caso Palamara".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev