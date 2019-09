Giorgia Meloni, protesta contro il Conte bis: "Il vero obiettivo è Romano Prodi presidente della Repubblica"

"Il massimo obiettivo di questo teatrino al governo è il presidente della Repubblica, al quale vogliono mettere un campione mondiale di svendita dell'Italia, Romano Prodi: questo è quello che hanno in mente. Ma non ci arriveranno". Così in piazza Montecitorio Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, durante la manifestazione contro il governo Conte bis, alla quale ha aderito anche la Lega.

Video di Vito Nobile