Manifestazione di Fratelli d'Italia e Lega in piazza contro il governo: "Ridateci l'Italia, elezioni subito"

"Elezioni subito", "Bibbiano, noi non dimentichiamo", "Voce al popolo sovrano, ridateci l'Italia". E iniziata in piazza a Montecitorio la manifestazione di Fratelli d'Italia per protestare contro il governo. Mentre la Camera si appresta a votare la fiducia al Conte Bis, in migliaia sono accorsi davanti al Parlamento per esprimere il proprio dissenso. Bandiere italiane in mano, cappellini tricolore, palloncini, cartelli che dicono: "No al governo della poltrona". "Sono incaz***a nera", si sfoga una manifestante, "questo inciucio è vergognoso, sono riusciti a riesumare Renzi, che era stato cacciato dal popolo italiano". Tra la folla tanti tesserati del partito di Giorgia Meloni, ma anche molti appartenenti alla Lega. "Io sono della Lega", spiega una giovane manifestante, "Matteo Salvini è stato ingenuo, non aveva ben capito che aveva a che fare con degli avvoltoi. Bisogna andare a elezioni subito".

Video di Vito Nobile