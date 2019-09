Non ci sono solo la Eleonore e la Mare Jonio. La nave della Ong Lifeline è sbarcata questa mattina a Pozzallo con 100 migranti dopo aver forzato il divieto imposto dalle autorità italiane. Poche ore dopo, a Lampedusa sono sbarcati a Lampedusa i 31 a bordo della imbarcazione della Mediterranea Saving Humans. Ma al largo delle coste italiane c'è anche la Alan Kurdi della ong tedesca Sea Eye, in attesa di trovare un "porto sicuro". E come ricorda Il Giornale, secondo i dati in possesso del Viminale, ci sarebbero almeno dieci imbarcazioni nel Mediterraneo pronte a "soccorrere" i barconi degli immigrati che partono dalla Libia per traghettarli in Europa.







La strana coincidenza è che il possibile nuovo "assalto" arriverebbe nel momento di trapasso tra il governo di Lega e M5s, quello dei "porti chiusi" ( che aveva sostanzialmente contenuto l'emergenza limitandola a una decina di casi mediatici in un anno), e quello nascente di M5s e Pd all'insegna di politiche molto più lassiste sul tema immigrazione, con tanto di ritocchi ai due decreti sicurezza di Matteo Salvini già dati per certi dai democratici. Un segnale chiaro: avanti tutti, di nuovo.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev