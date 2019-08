Contro-esodo, ferie finite per 7 italiani su 10. Bollino rosso sulle strade

Anche oggi giornata di contro-esodo sulle strade: per più di sette italiani su dieci sono finite le ferie, il 74% secondo un'indagine Coldiretti/Ixè. In questa estate 2019 le vacanze sono durate tra 1 e 2 settimane per più di un italiano su cinque (il 21%) a fronte di un ridotto 3% che ne ha fatte per oltre un mese. Ancora il mare tra le preferenze: è stato scelto dal 70%, seguito dalla montagna. In crescita mete alternative come la campagna, preferita dall'8% dei vacanzieri.