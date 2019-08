"La Ocean Viking non sbarcherà in Italia". E così è stato la ong e l'Ue hanno preso sul serio le parole di Matteo Salvini. A prendersi l'incombenza dell'imbarcazione sarà infatti Malta, che farà sbarcare i 356 naufraghi a bordo da due settimane. Lo annuncia il premier maltese Joseph Muscat su Twitter: "Malta trasferirà queste persone su navi militari in acque internazionali e le porterà a terra.

Tutti i migranti saranno distribuiti in altri Paesi europei: Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Romania. Nessuno resterà a Malta". L'accordo, aggiunge Muscat, è stato trovato in seguito a "discussioni con la Commissione europea e un certo numero di Stati membri, soprattutto Francia e Germania". Parigi ha già fatto sapere, tramite o il ministro dell'Interno Christophe Castaner, di accogliere 120 migranti.