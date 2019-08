La Procura di Agrigento ha emesso un provvedimento di sequestro della Open Arms con ordine di sbarco immediato dei migranti a bordo. Lo annuncia in anteprima il ministro degli Interni Matteo Salvini, nella sua diretta Facebook dopo l'annuncio di dimissioni del premier Giuseppe Conte. "C'è una Procura che supera il ministero - spiega polemicamente il leader della Lega dal Viminale -. L'ipotesi di reato contro ignoti, che credo si chiama Matteo Salvini, è di abuso di ufficio".











"Per qualcuno avrei dovuto far sbarcare immigrati di una nave spagnola, una Ong spagnola e dove deve sbarcare gli immigrati? In Italia. Se qualcun altro pensa di spaventarmi con l'ennesima denuncia - ha aggiunto Salvini - ha trovato la persona sbagliata io ci metto la faccia, continuo a essere al servizio degli Italiani, pronto a farmi denunciare, ad andare anche in galera. Mentre abbiamo convinto la Spagna a prendere questi immigrati, altri stanno lavorando per farli adesso sbarcare in Italia".





Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev