Perché la Open Arms non porta i suoi 107 migranti a bordo della nave in Spagna? Se lo chiede polemicamente il leghista Roberto Calderoli, ma soprattutto lo stesso governo iberico che prima ha offerto il porto di Algeciras, in Andalusia (lontano 5 giorni di navigazione da Lampedusa) e poi ha rilanciato con un porto a scelta della Ong, più vicino, magari quello di Mahon, a Minorca. Ipotesi scartate dalla ong spagnola, secondo cui è impossibile trasportare i migranti così lontano in condizioni di sicurezza.







"Gli abbiamo offerto ogni tipo di aiuto, cure mediche, cibo... - spiega la vicepremier spagnola Carmen Calvo a Cadena Ser -. Non capiamo la posizione di Open Arms. Capiamo che la situazione è critica per l'incertezza e la disperazione, però una volta che hanno un porto sicuro ed i migranti sanno dove andare, chiunque capisce che non c'è alcun problema". Poi la rivelazione che forse aiuta a inquadrare la strategia della Ong: "La Open Arms non ha voluto andare a Malta. La Spagna stava lavorando in colloqui con il governo maltese ma hanno deciso di dirigersi verso l'Italia". Insomma, l'obiettivo era solo e soltanto Lampedusa.