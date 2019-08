Open Arms, Matteo Salvini sfida la Ong sui porti chiusi: "Se serve, vado in galera"

"Gli italiani? Buoni sì, fessi no". Matteo Salvini, nella sua diretta su Facebook, parla di Open Arms e migranti e attacca frontalmente la ong spagnola, a cui la Spagna ha offerto come approdo il porto di Algeciras, in Andalusia. Destinazione rifiutata dalla ong, che ha a bordo ancora 107 migranti, perché considerata impossibile da raggiungere in sicurezza viste anche le condizioni dei passeggeri dopo 17 giorni in mare. Il ministro degli Interni però tiene duro sulla linea dei porti chiusi: "Se serve vado in galera a testa alta per difendere nostri confini".



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev