"Non riusciamo più a contenere la disperazione. Non riusciamo più a spiegare. Le parole mancano. Siete dei vigliacchi". L'ong Open Arms lancia l'allarme: almeno due dei 107 migranti ancora a bordo della nave ferma da Ferragosto davanti a Lampedusa si sarebbero gettati in acqua. Sarebbe stata isterica la reazione una volta ricevuta la notizia che la Spagna ha aperto alla ong il porto di Algeciras, una soluzione che però presuppone altri giorni di navigazione. Proprio per questo motivo la ong iberica ha rifiutato la destinazione.





Contemporaneamente, il ministro degli Interni Matteo Salvini esulta su Facebook per la stessa svolta. "Voglio dare una bella notizia agli italiani. Chi la dura la vince, solo contro tutti, gli immigrati della Open Arms hanno avuto la buona novella da parte del premier spagnolo che ha detto di accogliere i migranti".

Sempre il governo spagnolo avrebbe poi spiegato che i 107 migranti che sbarcheranno in Andalusia saranno distribuiti "come già concordato" tra sei Paesi europei. Oltre alla Spagna si tratta di Francia, Germania, Portogallo, Lussemburgo e Romania.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev