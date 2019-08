Open Arms, l'appello della Ong; "La situazione a bordo è insostenibile"

"La situazione è insostenibile". Il nuovo appello della ong spagnola per sbloccare la situazione a Lampedusa: la nave è ancora ferma con 107 migranti a bordo, dopo che nelle scorse ore erano stati fatti scendere 13 per motivi sanitari e 27 perché minorenni. Una ispezione della squadra mobile di Agrigento però ha rilevato come la situazione a bordo non presenti alcuna "emergenza sanitaria" e che le condizioni dei migranti sono buone, nonostante i 17 giorni in mare.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev